Дважды ударил младенца головой о стену из-за плача: убийцы 6-месячного мальчика дали пожизненное

Убил шестимесячного сына сожительницы из-за плача: Верховный Суд поставил точку по делу

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В Кировоградской области 32-летний мужчина получил пожизненное заключение за убийство шестимесячного мальчика — сына своей сожительницы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Трагедия произошла 7 сентября 2019 года в одном из сел Кировоградской области. Человек находился дома пьяный, когда его разозлил плач шестимесячного мальчика.

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Он схватил ребенка за лицо и дважды с силой ударил его головой о стену. Младенец получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался.

Экспертиза выявила переломы костей черепа, кровоизлияния и повреждения головного мозга.

Как мужчина пытался избежать пожизненного заключения

Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою причастность к убийству. Однако прокуроры предоставили доказательства, на основании которых он был признан виновным в умышленном убийстве малолетнего ребенка.

В ноябре 2025 года суд первой инстанции назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы. Прокуратура не согласилась с таким наказанием и оспорила приговор, требуя более строгого.

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15 апреля 2026 года апелляционный суд удовлетворил требования прокуроров и назначил мужчину пожизненное заключение.

Осужденный вместе с защитником пытался оспорить это решение в Верховном Суде. Однако 7 октября 2026 кассационный суд отклонил их жалобы и оставил приговор без изменений. Поэтому остальную свою жизнь злоумышленник проведет за решеткой.

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