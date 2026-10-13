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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Дважды ударил младенца головой о стену из-за плача: убийцы 6-месячного мальчика дали пожизненное

В Кировоградской области мужчину приговорили к пожизненному за убийство шестимесячного мальчика.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Убил шестимесячного сына сожительницы из-за плача: Верховный Суд поставил точку по делу

Убил шестимесячного сына сожительницы из-за плача: Верховный Суд поставил точку по делу

В Кировоградской области 32-летний мужчина получил пожизненное заключение за убийство шестимесячного мальчика — сына своей сожительницы.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Трагедия произошла 7 сентября 2019 года в одном из сел Кировоградской области. Человек находился дома пьяный, когда его разозлил плач шестимесячного мальчика.

Он схватил ребенка за лицо и дважды с силой ударил его головой о стену. Младенец получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался.

Экспертиза выявила переломы костей черепа, кровоизлияния и повреждения головного мозга.

Как мужчина пытался избежать пожизненного заключения

Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою причастность к убийству. Однако прокуроры предоставили доказательства, на основании которых он был признан виновным в умышленном убийстве малолетнего ребенка.

В ноябре 2025 года суд первой инстанции назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы. Прокуратура не согласилась с таким наказанием и оспорила приговор, требуя более строгого.

15 апреля 2026 года апелляционный суд удовлетворил требования прокуроров и назначил мужчину пожизненное заключение.

Осужденный вместе с защитником пытался оспорить это решение в Верховном Суде. Однако 7 октября 2026 кассационный суд отклонил их жалобы и оставил приговор без изменений. Поэтому остальную свою жизнь злоумышленник проведет за решеткой.

Ранее мы писали, что в Прикарпатье 13-летний мальчик по указанию матери убил собственную бабушку.

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