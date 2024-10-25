Дважды в день пытался бежать за границу: пограничники задержали 23-летнего киевлянина

Две попытки уклониста оказались неудачными.
Пограничники задержали 23-летнего киевлянина, пытавшегося бежать из Украины в Молдову.
Об этом сообщает ГНСУ.
Стало известно, что утром этого дня в пункте пропуска "Могилев-Подольский" этот мужчина пытался незаконно пересечь границу по белорусскому паспорту. Тогда ему отказали в пропуске и оформили документы админпроизводства за попытку незаконного пересечения границы.
Однако на этом мужчина не остановился. Тогда он решил переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову.
"Муж появился еще и в Едином реестре досудебных расследований, как фигурант уголовного производства по ст. 356 УК Украины "Самоправство", — говорится в сообщении.
Напомним, во Львове врач помогала уклончанам получать инвалидность: что хотела за услуги (фото).
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