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Дважды в день пытался бежать за границу: пограничники задержали 23-летнего киевлянина

Дважды в день пытался бежать за границу: пограничники задержали 23-летнего киевлянина

Пограничники задержали мужчину, который пытался сбежать дважды в день

Две попытки уклониста оказались неудачными.

Пограничники задержали 23-летнего киевлянина, пытавшегося бежать из Украины в Молдову.

Об этом сообщает ГНСУ.

Стало известно, что утром этого дня в пункте пропуска "Могилев-Подольский" этот мужчина пытался незаконно пересечь границу по белорусскому паспорту. Тогда ему отказали в пропуске и оформили документы админпроизводства за попытку незаконного пересечения границы.

Однако на этом мужчина не остановился. Тогда он решил переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову.

"Муж появился еще и в Едином реестре досудебных расследований, как фигурант уголовного производства по ст. 356 УК Украины "Самоправство", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львове врач помогала уклончанам получать инвалидность: что хотела за услуги (фото).

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