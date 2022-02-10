Дважды врывался в спальню, избивал и показывал свой половой орган: на Буковине мужчина издевался над ребенком

Дважды врывался в спальню, избивал и показывал свой половой орган: на Буковине мужчина издевался над ребенком

Суд первой инстанции отпустил педофила на свободу.

В Черновицкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который развращал малолетнего ребенка. Мужчина врывался в спальню девочки, показывал ей свой половой орган и прикасался к ребенку.

Об этом говорится в приговоре Черновицкого апелляционного суда, сообщает ТСН.ua.

Суд первой инстанции освободил мужчину от отбывания наказания, установив только испытательный срок. Поэтому прокуратура обратилась в апелляционный суд.

Как говорится в материалах дела, мужчина в январе и мае в доме своего брата развращал ребенка. Когда девочка спала, он избивал ее, показывал свой половой орган и прикасался к ребенку.

Апелляционный суд частично удовлетворил заявление прокуратуры и приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда. Также осужденный будет занесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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