Дважды за пол часа останавливалось сердце: в Харькове медики скорой в пробке спасали мужчину

Мужчину реанимировали и живым доставили в больницу.
В Харькове медики скорой в пробке спасали мужчину, у которого произошла остановка сердца. Оно дважды останавливалось, и дважды работникам скорой удавалось его запустить.
Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Отмечается, что вызов на "103" поступил по поводу того, что у 49-летнего мужчины произошло головокружение. Прибывшие медики его осмотрели и приняли решение о срочной госпитализации.
По дороге в больницу сердце мужчины внезапно остановилось, и работники приступили к проведению реанимационных мероприятий. Мужчину реанимировали, а когда скорая попала в пробку, сердце пациента остановилось во второй раз.
"Дважды за 30 минут останавливалось сердце 49-летнего харьковчанина, и дважды бригаде ЭМП 906 удавалось "вернуть" мужчину к жизни, благодаря проведению реанимационных мероприятий. Живой мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение", — рассказали в Центре.
Напомним, что во Львове полицейские реанимировали кошку, вдохновлявшуюся продуктами горения во время пожара. Пожар произошел в спальном районе города.
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