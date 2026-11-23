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Две крупные области Украины страдают от проблем со светом: где ситуация наиболее сложная
Одесчина и Днепропетровщина приходят в себя от российских ударов по энергетическим объектам.
Российские атаки повредили энергетическую инфраструктуру Одесчины и Днепропетровщины, что повлекло за собой перебои с электроснабжением. Энергетики всю ночь работали над восстановлением света и устранением последствий ударов. В обоих регионах продолжаются работы, а ситуация остается непростой.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Атаки РФ на Одесчину и Днепропетровщину: где удалось восстановить электроснабжение
В Одесской области продолжаются восстановительные работы после российских ударов по энергетическим объектам. В Одессе удалось вернуть электроснабжение объектам критической инфраструктуры, а ситуацию в целом в регионе отчасти стабилизировать.
«Спасибо энергетикам, спасателям, представителям власти и всем, кто присоединился к восстановлению электроснабжения и помогал преодолевать последствия атак», — отметили в «Укрэнерго».
Несмотря на это, в области еще возможны ограничения. Энергетики продолжают восстанавливать поврежденное оборудование.
На Днепропетровщине ситуация остается более сложной: в регионе действуют графики почасовых отключений света. Специалисты продолжают ремонт, чтобы постепенно сократить продолжительность и объем ограничений.
Графики отключения света 23 ноября: какие ограничения будут действовать
По информации «Укрэнерго», в понедельник, 23 ноября, в части регионов Украины в течение суток будут действовать плановые ограничения электроснабжения. В частности, предусмотрено:
для промышленных потребителей — графики ограничения мощности;
для бытовых и других категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от одной до четырех очередей.
Это означает, что электроэнергию будут выключать поочередно в соответствии с установленными графиками.
Где проверить графики отключения света
«Укрэнерго» призывает украинцев следить за актуальными графиками на официальных страницах своих операторов системы распределения. Там публикуют информацию о времени и продолжительности отключений в конкретных населенных пунктах и районах.
Энергетики также просят потребителей бережно пользоваться электроэнергией и с пониманием относиться к временным ограничениям. Они необходимы для балансировки энергосистемы после российских атак.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре и пытаются уничтожать сети и линии электропередач, чтобы отрезать Одесскую и Днепропетровскую области от источников питания. По его словам, в этих двух областях ситуация остается очень сложной, а отключения света значительными.