Две компании пытаются сорвать закупки продуктов для ВСУ — Минобороны

Одна из компаний подала в суд на Минобороны и заблокировала процесс определения победителей.

Министерство обороны Украины обратилось в правоохранительные органы из-за попытки двух компаний сорвать закупки продуктов для военных.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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"1 и 2 ноября на платформе электронных закупок Prozorro Министерство обороны Украины объявило о проведении упрощенной закупки продуктов питания для украинской армии. В одной из областей был выставлен лот на закупку еды. Одна компания-участник, которая соревновалась за этот лот, с 2016 года вообще не осуществляла какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, ее банковские счета были закрыты, а документы в подтверждение квалификационных критериев – отсутствуют. Кроме этого, среди участников лотов, у компании были самые высокие ценовые предложения", — сообщили в ведомстве.

Как объяснили, из-за подозрительных фактов Министерство отклонило ценовое предложение компании на участие в торгах. В ответ компания подала в суд и заблокировала процесс определения победителей.

Минобороны уже обратилось к правоохранителям с заявлением о совершенном уголовном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

"Уже были случаи, когда отдельные компании злоупотребляли принципами открытости и прибегали к манипуляциям украинским законодательством. Однако такие судебные иски не были успешными. Отмечаю, Министерство будет жестко, в рамках закона, реагировать на подобные попытки атак на публичные закупки для нужд ВСУ", – отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

В Минобороны подчеркнули, что выявило признаки использования подобной "схемы" и по другим лотам.

Напомним, в СБУ разоблачили эксзамминистра обороны на растрате почти 1 млрд грн.

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