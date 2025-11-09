Две крайности: командир назвал категории военных, идущих в СЗЧ

«Усталость vs. Бусификация»: Кто и почему покидает армию — шокирующее объяснение от командира БПЛА

Реклама

Есть две категории военнослужащих, которые чаще всего идут в СЗЧ — слишком долго служащие и те, кто только пришли в армию.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ, командир подразделений операторов БПЛА и экс-нардеп Игорь Луценко, передает «Эспрессо».

Экс-нардеп пожаловался, что проблему СЗЧ в Украине вообще никто не изучает и не ведет статистику — почему, как и кто решается на самовольное оставление части.

Реклама

«У нас есть подставы считать, что цифры, которые есть на сайте Генпрокуратуры (согласно последним отчетам Офиса генпрокурора, армию в октябре самостоятельно покинули более 21 тысячи человек — Ред.) не являются точным отражением того, что происходит. Во-первых, эти цифры могут быть завышены, ведь один и тот же человек может несколько раз пойти в СЗЧ. С другой стороны, если спрашивать военных о том, открыты ли уголовные производства на их пошедших в СЗЧ побратимов, то получается, что многие случаи не имеют открытых дел. То есть вся картина не изображена. Впрочем, эти цифры все же демонстрируют, что эта проблема только увеличивается», — пояснил Луценко.

Военнослужащий призвал власть найти решение, ведь проблема только масштабируется.

Он выделил две категории военнослужащих, идущих в СЗЧ. Это те, кто слишком долго служат и только пришедшие в армию. По мнению Луценко, это 95% всех случаев СЗЧ.

«То есть люди, которые уже устали, а никто менять мобилизационную политику в государстве не хочет. Резерв государство не формирует. Вторая категория, это те, кто уже только пришел в армию, в большинстве случаев, которые были бусифицированы. Эти извлекут ресурс государства в виде БЗИН и материального обеспечения, а затем где-то по дороге в воинскую часть убегают», — добавил он.

Реклама

Ранее Игорь Луценко предложил шаг, который может приостановить СЗЧ в армии.