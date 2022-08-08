"Две недели им может быть достаточно": военный эксперт об угрозе нападения ВС РФ с Беларуси на Украину

Но для собрания сил нужно время.

Об этом в эфире ТСН заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Если на сегодняшний день мы оцениваем способность белорусских войск к полномасштабному вторжению с севера в Украину, она остается низкой. Вместе с тем, мы прекрасно видим и понимаем, что Россия на учениях, и не только на учениях, 24 февраля это продемонстрировала. Они отрабатывали опрокидывание. войск на белорусское направление в ускоренном режиме. Этот алгоритм у них отработан, и поэтому, по большому счету, 2 недели им может быть достаточно при условии, что эти войска могут быть собраны", — отметил эксперт.

Он добавил, что на сегодняшний день собрания сил не наблюдается, но эта угроза может сохраняться и нужно быть бдительными и готовыми к любому развитию событий.

"Россия может пойти в атаку через Беларусь. Но точно не сегодня, и не в ближайшее время. Там не видно создания ударных групп. Украинские рубежи укреплены. Я соглашаюсь, что опасность сохраняется, но на сегодняшний день она невысокая", — сказал Мусиенко.

Напомним, что военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, чем оккупантам грозит атака на Каховский мост. Так как ювелирные ВСУ отрабатывают удары, поскольку рядом стоит Каховская ГЭС.

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