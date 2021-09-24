Две недели спала сидя, привязанная к батарее: жуткие подробности похищения дочери депутата из Полтавы

Две недели спала сидя, привязанная к батарее: жуткие подробности похищения дочери депутата из Полтавы

Злоумышленники все продумали. На трассе специально выбрали так называемую слепую зону — без камер видеонаблюдения.

19-летнюю Виту похитили по пути в Киев и требовали выкуп почти полмиллиона долларов. Сотрудники Службы безопасности Украины уже задержали преступников. Им грозит до 9 лет за решеткой, а девушка до сих пор приходит в себя от пережитого.

О подробностях ужасного похищения дочери депутата из Полтавы пишет "Сегодня".

Так, в конце лета 19-летняя Вита, впервые без сопровождения родителей, отправилась в Киев на учебу, но до столицы не доехала. На трассе ее автомобиль подрезали, а студентку похитили.

Девушка находилась в неволе две недели. Ей приходилось спать сидя, привязанной к батарее. Между тем ее похитители требовали у родителей выкуп - 10 биткоинов, то есть 470 тысяч долларов.

Мама девушки Татьяна Кириченко рассказала, что после похищения получила анонимное sms-сообщения.

"Пришла нам sms: если вы хотите вернуть любимого человека, в скобках была В, то зайдите в Telegram канал ... В переписке с преступниками они давали нам понять, что они следили, они все знают", — рассказала женщина.

Вита — студентка третьего курса института права. Ее отец — депутат Полтавского областного совета, у семьи сельскохозяйственное предприятие. У семьи были деньги от продажи недвижимости, но этого было недостаточно для озвученной суммы выкупа. Родители сразу обратились в полицию. За дело взялась СБУ. Организатора похищения удалось найти.

По словам прокурора Офиса генерального прокурора Дениса Олейника, им оказался человек, который сейчас находится за решеткой и обвиняется в совершении умышленного убийства. Мужчина подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере 100 000 долларов.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ в Полтавской области Инна Усова отметила, что похитители общались между собой и с родителями девушки исключительно через Telegram-канал или скрытую интернет-сеть Даркнет, но их смогли установить и задержать.

Похитителю и двум сообщникам грозит до 9 лет за решеткой.

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