Две недели – в очереди: посол Украины в Польше посещал пункт с заблокированными грузовиками (видео)

Он провел несколько встреч, в том числе с местной полицией и украинскими водителями.
Посол Украины в Польше Василий Зварыч посетил пункт пропуска Дорогуск на границе с Украиной (с украинской стороны – Ягодин, Волынская обл.), где польские перевозчики заблокировали движение украинских грузовиков.
Об этом дипломат сообщил в Facebook.
Пропускают ли через границу гуманитарную помощь
Зварыч заявил, что видел, как польская полиция вывозила из общей очереди автомобили с горючим и сопровождала на выезд из Польши. Польская сторона его заверила, что гуманитарную помощь, военную помощь, горючее пропускают без задержек.
На сколько км растянулась очередь
По словам посла, очередь перед пунктом пропуска в Дорогуске за последние 4 дня уменьшилась ориентировочно на 10 км. За последние сутки в Украину пропущено 198 грузовиков. Но остается очередь протяженностью 10 км.
2 недели в очереди
"Средняя продолжительность ожидания водителей на выезд из Польши в Украину – 2 недели (водители, которым уже подошла очередь на въезд в Украину, стояли в очереди 18 дней). На нехватку продовольствия и воды не жалуются, но, конечно, очень хотят как можно быстрее попасть домой. Погодные условия сложные", – отметил Зварыч.
Он заверил, что работает вместе с причастными министерствами Украины, чтобы движение на границе было как можно быстрее полноценно восстановлено.
"Надеюсь, что польские власти смогут достичь взаимопонимания с протестующими, и водители — как украинские, так и польские — не вынуждены будут оставаться заложниками этого протеста", — говорит дипломат.
Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Хребене".
26 ноября стало известно, что на границе с Польшей есть случаи блокирования гуманитарной помощи.
28 ноября министр сельского хозяйства Польши Анна Гембицкая предложила протестующим, блокирующим границу с Украиной, компромисс.
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