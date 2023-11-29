Две недели – в очереди: посол Украины в Польше посещал пункт с заблокированными грузовиками (видео)

Он провел несколько встреч, в том числе с местной полицией и украинскими водителями.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч посетил пункт пропуска Дорогуск на границе с Украиной (с украинской стороны – Ягодин, Волынская обл.), где польские перевозчики заблокировали движение украинских грузовиков.

Об этом дипломат сообщил в Facebook.

Пропускают ли через границу гуманитарную помощь

Зварыч заявил, что видел, как польская полиция вывозила из общей очереди автомобили с горючим и сопровождала на выезд из Польши. Польская сторона его заверила, что гуманитарную помощь, военную помощь, горючее пропускают без задержек.

На сколько км растянулась очередь

По словам посла, очередь перед пунктом пропуска в Дорогуске за последние 4 дня уменьшилась ориентировочно на 10 км. За последние сутки в Украину пропущено 198 грузовиков. Но остается очередь протяженностью 10 км.

Посол Украины в Польше показал очереди на границе

2 недели в очереди

"Средняя продолжительность ожидания водителей на выезд из Польши в Украину – 2 недели (водители, которым уже подошла очередь на въезд в Украину, стояли в очереди 18 дней). На нехватку продовольствия и воды не жалуются, но, конечно, очень хотят как можно быстрее попасть домой. Погодные условия сложные", – отметил Зварыч.

Он заверил, что работает вместе с причастными министерствами Украины, чтобы движение на границе было как можно быстрее полноценно восстановлено.

"Надеюсь, что польские власти смогут достичь взаимопонимания с протестующими, и водители — как украинские, так и польские — не вынуждены будут оставаться заложниками этого протеста", — говорит дипломат.