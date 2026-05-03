Две недели во вражеском блиндаже: как боец ВСУ переиграл оккупанта и выжил

Вадим Летунов / © из соцсетей

Раненый украинский защитник вынужден был в течение двух недель делить разбитый блиндаж с российским военным. Это произошло после того, как вражеские обстрелы полностью уничтожили позицию бойца, оставив его отрезанным от своих.

Эту удивительную историю описывает британское издание The Guardian, с которым общался защитник.

Как рассказал 34-летний одессит Вадим Летунов, россияне обстреливали его блиндаж по 6-7 часов каждый день, используя дроны-камикадзе и минометы. В конце февраля россиянам удалось разрушить укрытие, в котором находились Вадим и его напарник.

Вадиму удалось выжить, а вот его товарищ погиб. Летунов побежал в сторону других украинских позиций и вскоре заметил укрепленную позицию среди деревьев.

«Я зашел в блиндаж и увидел парня в форме, который целился у меня из автомата. Я сказал ему, что я из такой бригады и что меня разбомбили. Парень сказал: „Входите“. Ну, я вошел. А потом я услышал его акцент. Он был русским. Я сказал: „Ты не один из нас, не правда ли? Пожалуйста, не убивайте меня“, — вспоминает в разговоре с журналистами украинец.

Следующие две недели в этом блиндаже The Guardian описывает как «сюрреалистическую и поразительную историю», поскольку русским и украинским солдатам не часто приходится вести длительные разговоры.

Российский солдат по имени Никита приказал Летунову спуститься в крошечную подземную камеру и заверил, что не станет стрелять, поскольку тот безоружен. При этом россиянин указал украинцу на самодельный крест, сделанный из деревянных досок. На нем было написано «Спаси и сохрани».

Россиянин обещал отпустить украинца на следующее утро, но этого так и не произошло. Как рассказал журналистам 34-летний украинец, он быстро понял, что его единственным шансом выжить является манипулировать россиянином. Одессит немного разбирается в психологии, поэтому быстро обнаружил, что Никита в армию был наркоманом и мелким преступником, который ушел на фронт, чтобы освободиться из тюрьмы.

Россиянин заставил Летунова раздеться и обыскал его одежду в надежде найти наркотики, поскольку полностью верил российскому пропагандистскому мифу о том, что все украинские военные сидят на наркотиках.

В последующие дни россиянин, бывший зэк и наркоман, сидя в холодном блиндаже почти без продовольствия, рассказывал украинскому пленнику о величии русской армии. При этом, по словам Вадима, Никита страдал от резких перепадов настроения.

«Он превращался в маньяка, приставлял пистолет к моему лбу и говорил: „Я сейчас тебя убью“. Я начал молиться […], а потом наступила тишина. Я слышал, как он отложил пистолет в сторону. Он просто мгновенно передумал. Как это объяснить? — вспоминает украинец.

Тем временем командование 118-й бригады, в которой служил Летунов, сочло его погибшим. Его матери и жене даже сообщили, что он, вероятнее всего, уже никогда не вернется домой.

Как пишет The Guardian, ежедневно дрон Mavic доставлял в блиндаж 250 граммов пайки: преимущественно это были пачка каши, варенье и небольшая бутылка воды. Никита давал своему пленнику один кусочек шоколада в день и немного воды — в крышке от бутылки.

В конце концов, россиянин начал жаловаться на свои жалкие условия: нехватку пищи и необходимость собирать дождевую воду и «пить собственную мочу».

«Однажды утром он сказал мне: „Может, это мне стоит тебе сдаться?“. Я ответил: „Не нужно“. Но я сказал ему, что условия (в украинском плену — ред.) хорошие: трехразовое питание, сигареты, Женевская конвенция», — рассказывает украинец.

Этот разговор повторился пять раз. И когда однажды в блиндаже окончательно закончилась вода, и Никита уже не выдерживал жажды, они отправились на поиски воды.

«Мы вышли в туман и услышали, как над нами гудит дрон. Это был украинский. Мы повесили табличку у дерева. На ней был мой позывной — Картман — и номер бригады. Я опустился на колени, показал на табличку и выкрикнул, что я украинец», — рассказывает Вадим.

Однако дронщики решили, что оба являются русскими, и попытались атаковать их другим дроном — камикадзе. К счастью, тот разбился. Вторую попытку атаки успели отменить, когда командир Летунова узнал своего подчиненного.

Украинский дрон доставил этой необычной паре солдат немного еды, но на этом плен для украинца не кончился. Они еще некоторое время прожили в блиндаже, пока однажды рядом с этой позицией вдруг не появился украинский бронетранспортер.

«Я не верил до последнего момента, что мне удастся оттуда выбраться», — вспоминает украинец.

Так Вадим и Никита поменялись ролями и уже россиянин оказался в украинском плену. Правда, условия пребывания российского пленника оказались куда лучше, чем те, в которых две недели пришлось пробыть украинцу.

За время пребывания в плену Летунов потерял палец на ноге из-за гангрены и сейчас передвигается на костылях. В настоящее время он проходит лечение в реабилитационном центре в Одессе. Зато россиянина, очевидно, обменяют на кого-то из украинских пленников, после чего тот, скорее всего, скоро снова окажется на фронте.

