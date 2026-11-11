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Две области остались без света из-за атак РФ: детали
Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Черкасской областях.
Российские войска нанесли удар среди прочего, по Хмельницкой и Черкасской областям, в результате чего пострадала энергетическая инфраструктура. Из-за повреждения оборудования возникли проблемы с электроснабжением.
Об этом рассказали в ОВА этих областей.
Так, на Хмельнитчине в результате российской атаки повреждено энергетическое оборудование, что повлекло за собой аварийное отключение электроэнергии в Шепетовском районе. На месте попадания возник пожар. К ее ликвидации были привлечены спасатели.
Энергетики уверяют, что принимают меры по восстановлению электроснабжения.
В Черкасской области, в Уманском и Звенигородском районах также было атаковано несколько энергообъектов.
В результате часть потребителей осталась без электроснабжения.
«Все необходимые службы задействованы. Энергетики оценивают масштабы повреждений и отрабатывают первоочередные меры. Делаем все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию», — заверил Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВА.
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