Две области остались без света из-за атак РФ: детали

Атака РФ по энергетике: в Хмельницкой и Черкасской области повреждены объекты инфраструктуры / © Getty Images

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Российские войска нанесли удар среди прочего, по Хмельницкой и Черкасской областям, в результате чего пострадала энергетическая инфраструктура. Из-за повреждения оборудования возникли проблемы с электроснабжением.

Об этом рассказали в ОВА этих областей.

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Так, на Хмельнитчине в результате российской атаки повреждено энергетическое оборудование, что повлекло за собой аварийное отключение электроэнергии в Шепетовском районе. На месте попадания возник пожар. К ее ликвидации были привлечены спасатели.

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Энергетики уверяют, что принимают меры по восстановлению электроснабжения.

В Черкасской области, в Уманском и Звенигородском районах также было атаковано несколько энергообъектов.

В результате часть потребителей осталась без электроснабжения.

«Все необходимые службы задействованы. Энергетики оценивают масштабы повреждений и отрабатывают первоочередные меры. Делаем все возможное, чтобы быстрее стабилизировать ситуацию», — заверил Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВА.

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