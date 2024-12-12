Две области Украины удержали уровень бедности на довоенном уровне

Закарпатская и Черновицкая области стали единственными регионами в Украине, где уровень бедности остался не вырос по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в интервью РБК-Украина.

"Эти два региона, условно не пострадавшие от войны именно в контексте масштабов бедности", — отметила Черенько.

Она объяснила, что в других областях бедность выросла, особенно в северных регионах, таких, как Черниговская и Сумская области. В то же время экономист отметила, что в Киеве, Харькове и Днепре уровень бедности вырос менее существенно.

"В среднем по Украине рост составляет 1,7 раза, а в этих регионах — примерно 1,3-1,5 раза. То есть на 30-50%. То есть они в меньшей степени пострадали. Именно за счет того, что они и раньше были центром экономического тяготения, и они остались ими, несмотря на близость войны", — добавила эксперт.

Она отметила, что ситуация в Херсоне остается критической, ведь у людей нет возможности найти работу. Кроме постоянной близкой опасности боевых действий регион сталкивается со значительными экономическими трудностями.

Черненько добавила, что на период военного времени Госстат приостановил все исследования. В конце 2023 года при поддержке ЮНИСЕФ было проведено исследование условий жизни украинских домохозяйств, используя методологию, приближенную к стандартам Госстата. Именно на эти данные, собранные год назад, ссылается эксперт.

Напомним, некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий.

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