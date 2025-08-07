- Дата публикации
Две области в Украине изменят названия: уже известны новые варианты
В Украине готовится переименование Днепропетровской и Кировоградской областей. Новые названия уже обсуждаются.
В Украине планируют переименовать две области, которые до сих пор имеют названия, связанные с советскими деятелями. Речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях.
Об этом сообщил председатель Института национальной памяти Александр Алферов в интервью "Укринформу".
Областные центры — Днепр и Кропивницкий уже были переименованы в рамках декоммунизации. Следующим шагом должно стать изменение названий самих областей.
"Несомненно, речь идет о Днепропетровской и Кировоградской области", - отметил Алферов.
По его словам, для Кировоградской области логичным новым названием станет Кропивницкая. Относительно области с центром в Днепре рассматриваются варианты Днепровская или Сичеславская.
Впрочем, процесс требует внесения изменений в Конституцию, что невозможно из-за действия военного положения.
"Сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменений к Конституции. Например, к сожалению, изменения сегодня невозможны", – пояснил историк.
Он убежден, что вопрос с переименованием будет решен после завершения военного положения.