Дата публикации
Категория
Украина
Две области в Украине изменят названия: уже известны новые варианты

В Украине готовится переименование Днепропетровской и Кировоградской областей. Новые названия уже обсуждаются.

Кирилл Шостак
Днепропетровская область

Днепропетровская область / © Getty Images

В Украине планируют переименовать две области, которые до сих пор имеют названия, связанные с советскими деятелями. Речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях.

Об этом сообщил председатель Института национальной памяти Александр Алферов в интервью "Укринформу".

Областные центры — Днепр и Кропивницкий уже были переименованы в рамках декоммунизации. Следующим шагом должно стать изменение названий самих областей.

"Несомненно, речь идет о Днепропетровской и Кировоградской области", - отметил Алферов.

По его словам, для Кировоградской области логичным новым названием станет Кропивницкая. Относительно области с центром в Днепре рассматриваются варианты Днепровская или Сичеславская.

Впрочем, процесс требует внесения изменений в Конституцию, что невозможно из-за действия военного положения.

"Сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменений к Конституции. Например, к сожалению, изменения сегодня невозможны", – пояснил историк.

Он убежден, что вопрос с переименованием будет решен после завершения военного положения.

