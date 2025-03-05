Две пьяные женщины из-за громкой ссоры остались без детей: что произошло

Одна из женщин является матерью-одиночкой, а муж другой отдельно воспитывает троих детей и не проживает вместе с семьей.

В городе Владимире Волынской области две женщины устроили громкую ссору, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Соседи, которым надоели их крики, вызвали полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского районного отдела полиции.

Поскольку на месте происшествия находились пять малолетних детей, дополнительно прибыли ювенальные полицейские и социальные работники.

Выяснилось, что одну из женщин, 1994 года, в этом году уже привлекали к ответственности по ст. 184 КУоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию детей).

Другая женщина, 1995 года рождения, имела еще больше нарушений – на нее составлено четыре административных протокола, в том числе за нарушение тишины и небрежное отношение к воспитанию детей.

Поскольку обе правонарушительницы не изменили своего поведения, было принято решение о временном изъятии всех пятерых детей в приют.

“У матерей есть время, чтобы исправиться, больше не употреблять алкоголь и должным образом воспитывать детей. Иначе – будут приниматься дальнейшие решения, в том числе, речь может идти и о лишении родительских прав через суд”, — сообщили в полиции.

Одна из женщин является матерью-одиночкой, а муж другой отдельно воспитывает троих детей и не проживает вместе с семьей.

Напомним, в Ивано-Франковской области суд признал виновной 39-летнюю женщину, которая злостно не исполняла родительские обязанности, повлекшие смерть ее 16-месячной дочери.

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