Две российские ракеты пролетели опасно близко к Южноукраинской АЭС – "Энергоатом"

Россия в очередной раз совершила акт ядерного терроризма.

В ходе утренней ракетной атаки в субботу, 18 февраля, две российские ракеты пролетели над Южноукраинской АЭС. Отмечается, что пролетели они опасно близко к ядерному объекту.

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

Вражеские объекты летели в направлении Николаевской области.

"Во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Южноукраинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет. Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск и пролетели опасно близко к ядерному объекту", – говорится в сообщении.

Отмечается, что снова была высокой угроза попасть в реактор. В "Энергоатоме" отмечают, что Москва снова осуществила "акт ядерного терроризма".

Компания обратилась к МАГАТЭ. В частности, с требованием вывод военных формирований России с территории Запорожской станции и установление бесполетной зоны над всеми атомными объектами Украины.

Ракетная атака 18 февраля

Утром около 8:30 была объявлена воздушная тревога. Сначала покраснели южные и центральные области. Затем тревога распространилась на север и запад. Впоследствии "красной" стала вся территория.

Два взрыва прогремели в Хмельницком. В городе из-за утреннего удара повреждения жилых многоэтажек и учебных заведений. Два человека получили ранения.

Российские оккупанты выпустили по Украине четыре ракеты. Два вражеских объекта уничтожили украинские защитники. "Калибры" запускали из акватории Черного моря.

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