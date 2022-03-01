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Две российские ракеты ударили по площади Свободы в Харькове: по меньшей мере десять погибших

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Две российские ракеты ударили по площади Свободы в Харькове: по меньшей мере десять погибших

Associated Press

Обрушилось 1/3 помещения ОГА.

Утром, 1 марта, российской крылатой ракетой "Калибр" был нанесен удар по площади Свободы в Харькове: есть погибшие.

Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.

"По состоянию на сейчас (12:50 1 марта – Ред.) погибших уже десять человек. Раненых – более 35. Раненых может быть больше", – сообщил он.

По словам Геращенко, было совершено два удара ракетой. К слову, второй произошел через 5-7 минут после того, как на место разрушения прибыли спасатели.

Обрушилось 1/3 помещения ОГА.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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