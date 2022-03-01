Две российские ракеты ударили по площади Свободы в Харькове: по меньшей мере десять погибших

Две российские ракеты ударили по площади Свободы в Харькове: по меньшей мере десять погибших

Обрушилось 1/3 помещения ОГА.

Утром, 1 марта, российской крылатой ракетой "Калибр" был нанесен удар по площади Свободы в Харькове: есть погибшие.

Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.

"По состоянию на сейчас (12:50 1 марта – Ред.) погибших уже десять человек. Раненых – более 35. Раненых может быть больше", – сообщил он.

По словам Геращенко, было совершено два удара ракетой. К слову, второй произошел через 5-7 минут после того, как на место разрушения прибыли спасатели.

Обрушилось 1/3 помещения ОГА.