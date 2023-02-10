Две российские ракеты, выпущенные по Украине, пересекли воздушное пространство страны НАТО

Сегодня, 10 февраля, две российские ракеты, выпущенные по Украине, пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своем канале в Telegram.

Он проинформировал, что в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли государственную границу Украины с Республикой Молдова.

Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств.

Залужный добавил, что ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Напомним, сегодня, 10 февраля, россияне совершили масштабную ракетную атаку по всей территории Украины. Взрывы раздались во многих областях Украины. Известно, что российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых регионах.

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