Две ровенчанки отправили онлайн-бойфрендам полмиллиона, но так и не увидели любимых: что произошло

В Ровно две женщины перечислили мошенникам более полумиллиона гривен, считая, что оплачивают доставку ценных подарков от онлайн-любимых.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Так, одна 38-летняя жительница познакомилась в соцсети с мужчиной, который якобы был иностранцем и проживал в Сирии.

Во время общения у них завязались "романтические отношения". Сириец решил порадовать избранницу и "отправить" ей подарки: деньги, одежду, украшения, косметику, сладости. Однако он попросил возлюбленную оплатить услуги по доставке.

Она ничего не заподозрила и перечислила на карту украинского банка 140 000 гривен. Но этого оказалось недостаточно: еще четыре раза звонили неизвестные, представляясь то таможенником, то работником службы доставки и просили доплатить. Ожидаемую "посылку" женщина так и не получила, а потеряла почти 297 тысяч гривен.

В такую же ловушку попала еще одна 34-летняя жительница Ровно. "Американец", с которым у нее был "роман" в мессенджере, сообщил, что хочет прилететь в Украину. Впрочем, перед этим он сказал, что хочет прислать вещи, якобы приобретенные для нее.

Сначала женщина заплатила за доставку багажа на карту украинского банка 92 500 гривен. А через несколько дней перечислила более 200 тысяч гривен за освобождение любимого, которого якобы задержали на границе.

Следователи Ровенского РУП начали досудебные расследования по ч.3 и ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины и устанавливают лиц, причастных к совершенным преступлениям.

Напомним, работницу ЗАГСа обвиняют в циничной афере на 100 тыс. грн в месяц за "брак" с пропавшим без вести бойцом. Бывшая жена пропавшего военного подала в суд.

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