Две с половиной тысячи беженцев нашли убежище в Черновцах: среди них – 600 детей

Две с половиной тысячи беженцев нашли убежище в Черновцах: среди них – 600 детей

Две с половиной тысячи беженцев из разных регионов Украины нашли убежище в Черновцах. Среди них – 600 детей. Буковина сейчас чуть ли не единственная область, не подвергшаяся атакам российских оккупантов и здесь спокойно. Люди массово съезжаются сюда.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН.

Переселенцы здесь отовсюду. В основном – это киевляне, херсонцы, харьковчане и жители Ровного. Преимущественно приезжают автомобилями, но есть и добирающиеся железнодорожным сообщением. Только сегодня из Киева в Черновцы отправятся два эвакуационных поезда.

Беда жителей соседних областей объединила всех жителей региона. В городе был создан круглосуточный штаб гуманитарной помощи и организовано более десятка пунктов приема вещей первой необходимости и продуктов. Черновчане массово сносят теплую одежду, средства гигиены, еду, постельные принадлежности.

Людей селят в общежития учебных заведений, в народные дома, спортзалы школ. Многие горожане забрали беженцев и к себе домой.

Объединились и местные предприниматели: несколько заведений кормят людей бесплатно: угощаются горячим, бутербродами и напитками.

Всего в Черновцах смогут разместить более 14 тысяч человек из других областей – об этом накануне заявили чиновники. При большей необходимости будут привлекать церкви и гостиницы, и это число увеличится до 40 тысяч.

В Черновцах сейчас ситуация спокойная и контролируемая. Мужчины массово идут к военкоматам и к бригаде торобороны. Она уже в городе полностью укомплектована. К пунктам сдачи крови – ажиотаж. Доноров было больше трех сотен и сейчас уже нужды в крови нет.