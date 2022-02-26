Две с половиной тысячи беженцев нашли убежище в Черновцах: среди них – 600 детей

Две с половиной тысячи беженцев из разных регионов Украины нашли убежище в Черновцах. Среди них – 600 детей. Буковина сейчас чуть ли не единственная область, не подвергшаяся атакам российских оккупантов и здесь спокойно. Люди массово съезжаются сюда.
Об этом сообщила корреспондентка ТСН.
Переселенцы здесь отовсюду. В основном – это киевляне, херсонцы, харьковчане и жители Ровного. Преимущественно приезжают автомобилями, но есть и добирающиеся железнодорожным сообщением. Только сегодня из Киева в Черновцы отправятся два эвакуационных поезда.
Беда жителей соседних областей объединила всех жителей региона. В городе был создан круглосуточный штаб гуманитарной помощи и организовано более десятка пунктов приема вещей первой необходимости и продуктов. Черновчане массово сносят теплую одежду, средства гигиены, еду, постельные принадлежности.
Людей селят в общежития учебных заведений, в народные дома, спортзалы школ. Многие горожане забрали беженцев и к себе домой.
Объединились и местные предприниматели: несколько заведений кормят людей бесплатно: угощаются горячим, бутербродами и напитками.
Всего в Черновцах смогут разместить более 14 тысяч человек из других областей – об этом накануне заявили чиновники. При большей необходимости будут привлекать церкви и гостиницы, и это число увеличится до 40 тысяч.
В Черновцах сейчас ситуация спокойная и контролируемая. Мужчины массово идут к военкоматам и к бригаде торобороны. Она уже в городе полностью укомплектована. К пунктам сдачи крови – ажиотаж. Доноров было больше трех сотен и сейчас уже нужды в крови нет.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- Пост 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в крупных городах Украины.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 6:00 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 120 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 536;
- самолеты – 14;
- вертолеты — 8;
- личного состава — 3000.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.