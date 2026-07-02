Две сестрички оказались под ударом КАБ: 7-летняя Вероника погибла

Полина и Вероника Опашнянские / © Facebook-страница "Их убила Россия"

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В четверг, 2 июля, во время массированного российского обстрела Днепропетровской области произошла ужасная семейная трагедия. В Синельниковском районе в результате вражеского удара погибла 7-летняя Вероника Опашнянская. Ее 11-летняя сестра Полина, а также мама, папа и бабушка получили тяжёлые ранения.

Об этом сообщает «СтримкоUA media»в социальной сети Facebook.

По информации журналистов, семья пыталась спасти детей от опасности, но оказалась в самом эпицентре вражеского удара.

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Как сообщает «СтримкоUA media», девочки Полина и Вероника Опашнянские приехали из Шахтерского к бабушке в село Шевченко, что в Днепропетровской области. Семья надеялась, что в селе детям будет безопаснее, «подальше от опасности в городе».

«Местные жители часто видели девочек — симпатичных, весёлых, жизнерадостных. Как и все дети», — говорится в публикации.

Однако 2 июля в 11 часов утра российская авиация нанесла удар по населенному пункту. Управляемые авиабомбы (УАБ) попали прямо в центр села, в результате чего два жилых дома были полностью разрушены.

7-летняя Вероника Опашнянская погибла во время российской атаки / © Facebook-страница "Их убила Россия"

«Погибла 7-летняя девочка Вероника. 11-летняя Полина получила ранения средней тяжести. Бабушка и мама доставлены в Днепр. Папа — в Шахтерск. Впереди операции и восстановление», — сообщает СтримкоUA media.

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Глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа подтвердил гибель ребенка в Синельниковском районе и сообщил о масштабных последствиях ударов по всему региону.

Удары по трем районам Днепропетровской области

В течение дня враг почти 40 раз наносил удары по трём районам области, применяя беспилотники, артиллерию, авиабомбы и ракетное вооружение. Всего за сутки в области погибли два человека, ещё девять получили ранения.

В Синельниковском районе российские террористы нанесли удары по Богиновской, Васильковской и Петропавловской общинам. Повреждены частные и многоквартирные дома, гражданские автомобили и объекты инфраструктуры.

Помимо погибшей 7-летней Вероники, в больнице находятся 11-летняя Полина и 14-летний мальчик в состоянии средней тяжести. Также госпитализированы трое взрослых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Еще один 54-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

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В Никопольском районе под обстрелом оказались райцентр, Марганецкая, Мировская, Червоногригоровская и Покровская общины. Повреждены частный дом и автомобили.

Здесь погиб 66-летний мужчина. Еще один 75-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. В больнице со средней степенью тяжести находятся 72-летняя женщина и 21-летний молодой человек.

В Днепровском районе в результате обстрелов были повреждены местная гимназия и многоквартирные дома.

Медики Днепропетровской области продолжают бороться за жизнь раненых взрослых и детей, пострадавших в результате очередного акта террора против мирного населения.

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Напомним, по состоянию на 17 часов 2 июля было известно о 21 погибшем в результате вражеской атаки России на Киев. Спасатели весь день работают на местах ударов.

Власти объявили 3 июля в Киеве Днём траура в память о жертвах самого масштабного нападения со стороны России.

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