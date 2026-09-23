Две стены – и еще две: обломок показал, почему это правило не гарантирует безопасность (фото)

Обломок / © из соцсетей

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Распространенное среди украинцев " правило двух стен " не гарантирует защиты от обломков ракет и беспилотников. Очередным упоминанием об этом стало фото, обнародованное в Threads .

Автор сообщения показал обломок, который, по его словам, прошел две стены, а затем — еще две. То есть, даже две условные "линии защиты" не смогли полностью его остановить.

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Этот случай не означает, что само правило не имеет смысла. Однако спасатели отмечают: его возможности ограничены.

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Что на самом деле означает "правило двух стен"

В ГСЧС объясняют: если во время атаки человек не успел добраться до укрытия, нужно находиться подальше от наружных стен и окон. Между человеком и улицей должны быть, по меньшей мере, две капитальные стены.

Первая стена может частично принять на себя силу взрыва, вторая – защитить от обломков стекла, частей конструкций и взрывной волны. Обычно для этого выбирают коридор или другое внутреннее помещение без окон.

Однако в ГСЧС прямо предостерегают: две стены не защитят при прямом попадании ракеты, авиабомбы или больших частей боеприпаса. Именно поэтому это правило рассматривается только как крайний вариант, когда обстрел уже начался и быстро попасть в укрытие невозможно.

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Укрытие остается приоритетом

После сигнала воздушной тревоги ГСЧС советует прежде всего направляться к ближайшему укрытию и оставаться там до отбоя.

Если же атака застала дома и времени добраться до более безопасного места уже нет, стоит отойти от окон, наружных стен и помещений с большим количеством стекла и воспользоваться "правилом двух стен" как временным способом уменьшить риск.

Таким образом, случай с обломком, прошедшим сразу несколько стен, наглядно демонстрирует главное ограничение этого правила : оно может повысить шансы на защиту от последствий взрыва, но не создает гарантированно безопасного пространства.

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