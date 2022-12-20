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"Две страны – два мировоззрения": в ОП сравнили визит Зеленского в Бахмут и "спектакль" Путина с гауляйтерами

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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"Две страны – два мировоззрения": в ОП сравнили визит Зеленского в Бахмут и "спектакль" Путина с гауляйтерами

Фото: Владимир Зеленский

В ОП ответили на истерику российских пропагандистов из-за визита президента Украины на фронт.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал визит президента Владимира Зеленского в Бахмут, сравнив этот шаг с поведением российского диктатора Путина, который почти не вылезает из своего бункера.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Два президента. Две страны. Два мировоззрения. И только один из них – лидер, у которого есть характер. Ведь он защищает свою землю и своих людей. Тогда как другой – пришел в чужой дом убивать, разрушать и насиловать", – отметил он, прикрепив к посту две фото: Зеленского в Бахмуте и Путина, который сегодня награждал гауляйтеров оккупированных территорий – Пушилина, Пасечника, Балицкого и Сальдо.

Напомним, что сегодня, 20 декабря, президент Владимир Зеленский неожиданно посетил Бахмут и наградил защитников Украины. По его словам, Бахмут, который оккупанты пытаются захватить еще с мая, остается самой горячей точкой на всей линии фронта.

Этот визит повлек за собой настоящую истерику у российских пропагандистов. Они даже попытались убедить россиян, мол фото и видео из Зеленского в Бахмуте — смонтированы и "сняты в павильоне".

Как известно, ни Путин, ни даже Шойгу на фронт не потыкаются. Недавно российское Министерство обороны сообщило, что его глава якобы Сергей Шойгу побывал в зоне боевых действий. С вертолета он "проверял" российские войска. Однако вскоре стало известно, что Шойгу летал над оккупированным Крымом и зону боевых действий не посещал.

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Дата публикации
Просмотры
2361
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