Две страны заинтересовались украинскими дронами-перехватчиками: подробности от Reuters

Дрон, который сбивает «Шахеды»

Украинские оборонные предприятия, специализирующиеся на выпуске доступных беспилотников для борьбы с вражеской авиацией, заявили о готовности поставлять свою продукцию в страны Ближнего Востока.

Как сообщает Reuters, Украина делает ставку на свой уникальный боевой опыт, стремясь укрепить геополитическое влияние через демонстрацию эффективности собственных технологий, которые могут стать ключевым элементом безопасности партнеров.

Учитывая дороговизну и дефицит ракет, перехватчики рассматриваются западными армиями как эффективный и экономически выгодный способ противодействия атакам относительно недорогих беспилотников.

Производственный потенциал компании SkyFall

Издание отметило, что США и их союзники на Ближнем Востоке оперативно обратились в Украину за помощью в поставках таких перехватчиков. И Украина уже согласилась помочь.

Источник Reuters, ознакомленный с ситуацией, сообщил, что США и Катар ведут переговоры о закупке украинских беспилотников-перехватчиков.

Издание отметило, что, например, компания SkyFall, являющаяся крупным производителем беспилотников, включая перехватчики, заявила, что ее производственные мощности превысили запросы Украины, и она готова к экспорту.

Компания SkyFall заявила, что ее перехватчик P1-SUN сбил более 1500 беспилотников «Шахед» и 1000 других дронов с момента начала эксплуатации четыре месяца назад.

«Мы получили запросы и предложения от наших (союзников) и стран Ближнего Востока», — сказал представитель компании на условиях анонимности.

Собеседник отметил, что компания готова оказать любую необходимую помощь, если на это будет разрешение от украинской власти, и если поставки не повлияют на обороноспособность самой Украины.

Компания подсчитала, что может производить до 50 тыс. беспилотников-перехватчиков в месяц и экспортировать 5-10 тыс., не ущемляя потребностей Украины.

Экономическое преимущество перед традиционными системами ПВО

Большинство украинских беспилотников-перехватчиков стоят несколько тысяч долларов или меньше. Для сравнения, ракеты PAC-3, используемые системой ПВО Patriot, могут стоить $4 млн. каждая и используются для сбивания вражеских ракет.

Стоимость беспилотников Shahed-136, разработанных Ираном и производимых в России, оценивается от $50 тыс. до $100 тыс. за штуку.

Компания SkyFall позиционирует P1-SUN как очень экономичный вариант. В зависимости от характеристик модели она взимает с украинских военных около 1000 долларов за беспилотник.

«Если мы говорим об экспорте и помощи партнерам, то цена, скорее всего, будет выше», — предположил представитель компании и добавил, что это все равно будет самый дешевый вариант.

Проблема подготовки кадров и дистанционное управление

Издание указало, что одним из самых больших препятствий для использования украинских беспилотников-перехватчиков в Персидском заливе являются пилоты, а не сами беспилотники. Украина — единственная страна, экипажи дронов которой умеют использовать эти системы в боевых условиях.

Компания SkyFall проводит трехнедельный курс для новых пилотов и компания заявила, что готова направить инструкторов за границу, если правительство Украины позволит ей продавать дроны другим странам.

«Также компания сообщила, что разработала возможности дистанционного управления своими дронами, а это значит, что дроны потенциально могут управляться в Персидском заливе с экрана в Украине», — написало издание.

Смена парадигмы ПВО

Традиционные системы типа Patriot создавались для борьбы с самолетами и баллистическими ракетами. Использование ракет за $4 млн против дронов стоимостью $50-100 тыс. — это экономическое истощение любого бюджета. Украина первой в мире масштабировала концепцию «дешевое против дешевого», сделав это системным решением.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о проведении консультаций с лидерами стран Ближнего Востока относительно передачи им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед» в обмен на ракеты Patriot, в которых так нуждается Украина.