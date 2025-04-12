- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
Две тонны зеленого борща со страусиными яйцами: в Черноморске установили рекорд Украины
Борщ варили в огромном чане, в борщ горожанам и гостям мероприятия предлагали три вида яиц: страусиные, куриные и перепелиные.
В Черноморске, что в Одесской области, в субботу, 12 апреля, по случаю 52-й годовщины города сварили две тонны зеленого борща со страусиными яйцами, установив рекорд Украины.
Об этом пишут местные издания " Юг сегодня " и Odesa.Online.
Действо проходило во время ярмарки на площади у Дворца спорта.
Борщ варили в огромном чане.
К борщу горожанам и гостям мероприятия предлагали три вида яиц: страусиные, куриные и перепелиные.
Достижения уже официально занесли в Книгу рекордов Украины. Мэр города Василий Гуляев продемонстрировал соответствующий сертификат.
В своем telegram-канале Гуляев опубликовал видео с запада и пригласил всех желающих посетить ярмарку, отведать вкусный борщ и поддержать ВСУ.