Две тонны зеленого борща со страусиными яйцами: в Черноморске установили рекорд Украины

Мэр Черноморская Василий Гуляев продемонстрировал соответствующий сертификат / © из соцсетей

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В Черноморске, что в Одесской области, в субботу, 12 апреля, по случаю 52-й годовщины города сварили две тонны зеленого борща со страусиными яйцами, установив рекорд Украины.

Об этом пишут местные издания " Юг сегодня " и Odesa.Online.

Действо проходило во время ярмарки на площади у Дворца спорта.

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Борщ варили в огромном чане.

К борщу горожанам и гостям мероприятия предлагали три вида яиц: страусиные, куриные и перепелиные.

Достижения уже официально занесли в Книгу рекордов Украины. Мэр города Василий Гуляев продемонстрировал соответствующий сертификат.

В своем telegram-канале Гуляев опубликовал видео с запада и пригласил всех желающих посетить ярмарку, отведать вкусный борщ и поддержать ВСУ.