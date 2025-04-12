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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Две тонны зеленого борща со страусиными яйцами: в Черноморске установили рекорд Украины

Борщ варили в огромном чане, в борщ горожанам и гостям мероприятия предлагали три вида яиц: страусиные, куриные и перепелиные.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Мэр Черноморская Василий Гуляев продемонстрировал соответствующий сертификат

Мэр Черноморская Василий Гуляев продемонстрировал соответствующий сертификат / © из соцсетей

В Черноморске, что в Одесской области, в субботу, 12 апреля, по случаю 52-й годовщины города сварили две тонны зеленого борща со страусиными яйцами, установив рекорд Украины.

Об этом пишут местные издания " Юг сегодня " и Odesa.Online.

Действо проходило во время ярмарки на площади у Дворца спорта.

Борщ варили в огромном чане.

К борщу горожанам и гостям мероприятия предлагали три вида яиц: страусиные, куриные и перепелиные.

Достижения уже официально занесли в Книгу рекордов Украины. Мэр города Василий Гуляев продемонстрировал соответствующий сертификат.

В своем telegram-канале Гуляев опубликовал видео с запада и пригласил всех желающих посетить ярмарку, отведать вкусный борщ и поддержать ВСУ.

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