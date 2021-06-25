Две трети химических соединений в красном шламе вызывают рак — главврач Национального института рака

Во время дискуссии главный врач Национального института рака Министерства здравоохранения Андрей Безносенко сообщил в вреде, наносимым красным шламом организму человека.

В Николаеве состоялся круглый стол «Презентация выводов экспертизы, касательно экологических и социально-экономических последствий функционирования шламохранилищ Николаевского глиноземного завода», модератором которого выступила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

«Две трети химических соединений, обнаруженных экспертизой в красном шламе, вызывают рак. К этому добавить нечего. Не нужно даже быть экспертом, чтоб определить опасность данных отходов для организма человека. Причем опасность в том, что попадают они в наш организм неосознанно — через кожу, через дыхательные пути, через еду. И определить их невозможно. После этого некурящие и непьющие люди спрашивают у врачей: откуда рак? Вот отсюда», — объяснил медик.

Адвокат АО «Greco» Артемий Воробьев представил участникам круглого стола выводы судебно-инженерной экологической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, Которые свидетельствуют о том, что шлам НГЗ имеет три из шести опасных свойств, определенных Базельской конвенцией в контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

«Экспертизой было установлено, что отходы красного шлама могут иметь не одно, даже не два, а три опасных свойства. Первое свойство — ядовитость. Ядовитыми они могут быть для человека, для жителей Николаевской области. Их попадание в организм через дыхательные или другие пути могут вызывать затяжные болезни. Второе свойство — экотоксичность. Отходы могут иметь значительное негативное влияние на экологические и биотические системы. Третья — токсичность», — Отметил он.

При этом юрист считает то, что данные отходы вообще нельзя хранить на территории Украины, поскольку и бокситовая руда, которую перерабатывает НГЗ, и отходы, и конечный продукт — являются импортным товаром.

«Статья 32 закона« Об отходах»запрещает какой-либо ввоз иностранных отходов в Украину с любой целью, кроме транзита. Захоранивать здесь иностранные отходы запрещено», — резюмировал Воробьев.

Напомним, в ноябре 2020 года общественная организация « Стоп шлам» подала иск в суд против Николаевского глиноземного, Требуя возместить больше 9200000000 гривен морального ущерба за вред экологии.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявили ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, Которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В мае 2021 года суд первой инстанции счел иск правомерным и присудили жителям Николаева 9210000000 гривен в качестве компенсации. Теперь предстоит рассмотрение апелляции, которую собирается подавать НПВ.

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