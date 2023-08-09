Две тысячи гектаров – хоть завтра: как нардеп Гунько торговал землей (видео)

НАБУ опубликовало видео переговоров, в ходе которых действующий народный депутат и борец с коррупцией предлагает "клиенту" землю государственных предприятий.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили дополнительные подробности дела в отношении народного депутата из фракции "Слуга народа" Анатолия Гунько, разоблаченного на получении 85 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

Из опубликованного видео ясно, что народный избранник и председатель Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины предложил предпринимателю получить землю для возделывания.

"Какие пожелания?" — словно настоящий продавец-консультант поинтересовался у "клиента" народный депутат.

"Кировоградская область, Черкасская, Винница", — перечислил тот.

"Сейчас в Ровно есть 2000 гектаров", — отметил народный избранник, добавив, что получить для возделывания эту землю можно, грубо говоря, хоть завтра, поскольку она незасеяна.

С другими участками, на территории других областей, по его словам, нужно дождаться сбора урожая.

В дальнейшем разговоре нардеп объяснил, что для получения этой земли нужно заплатить взятку 130-150 долларов за гектар ему и "силовикам". Такие же расценки, отметил он, в Винницкой и Черкасской области, где плодородная почва.

Отдельно обсуждался вопрос назначения подконтрольного директора государственного предприятия, на территории которого планировали разрешить работать "клиенту".

Для того, чтобы совершить сделку, народный избранник заявил о необходимости уплатить задаток – 30% от суммы, то есть 50 долларов за гектар.