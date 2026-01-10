Семье экс-советника Януковича государство продало 460 гектаров земли на Закарпатье

Нардеп Сергей Левочкин / © УНИАН

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на днях продало 460 гектаров земли на горной долине Боржава в Закарпатской области. Общая сумма сделок составила 89,5 млн грн.

Об этом со ссылкой на результаты аукционов сообщает «Экономическая правда».

Указанные земли были разделены на три лота, по которым одновременно провели три аукциона.

Поскольку торги проходили в форме «голандского аукциона» (начинаются со стартовой цены, которая постепенно снижается, пока кто-то первый не согласится приобрести актив), а в каждом из аукционов принимал участие только один претендент, продажи состоялись фактически по минимально возможным ценам.

Участок площадью 26,7366 га за 5,4 млн грн (при стартовой цене 10,4 млн грн) приобрел Андрей Винграновский. Он же купил еще один участок — 199,1488 га — за 39,1 млн грн, хотя начальная цена составляла 75,2 млн грн. Лот площадью 234,77 га за 45 млн грн (стартовая цена — 88,2 млн грн) приобрел Игорь Власюк.

В итоге средняя стоимость одной сотки земли составила около 2 тыс. грн. При этом еще в ноябре 2024 года в Арма ожидали, что эти земли принесут более 1 млрд грн.

Ландшафт Полонины Боржава / Фото: Габриэл Гуштан

По данным Opendatabot, Андрей Винграновский владеет ООО «Омбри Инвестмент», которое входит в корпоративную группу семьи Левочкиных. Также он является мужем Юлии Левочкиной. Игорь Власюк основал ООО «Боржавая Эсет», конечным бенефициарным владельцем которого указан Винграновский.

Сергей Левочкин — экс-председатель Администрации президента Януковича (2010-2014 гг.). Народный депутат 9-го созыва от запретной партии ОПЗЖ. Экснардеп 8-го и 6-го созывов. По данным движения «Честно», Левочкин — фигурант шести антикоррупционных расследований.

Отметим, 22 июля 2025 нардеп Левочкин проголосовал за законопроект 12414, которым вводилась зависимость работы НАБУ и САП от Генерального прокурора.

В августе 2025 года журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что на протяжении нескольких месяцев бывший чиновник времен Януковича, а ныне депутат Закарпатского областного совета Владислав Каськив регулярно ездит в Киев на встрече с народным депутатом Сергеем Левочкиным. К этим встречам также приобщаются застройщики и должностные лица разных периодов. Тогда журналисты предполагали, что в ходе таких встреч, в частности, обсуждают проект горнолыжного курорта «Боржава» в Закарпатье.

Ранее мы писали о том, как Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) устроило распродажу арестованных картин государственного предателя Медведчука. Продавало людям лотов почти на один миллион гривен. И теперь не отдает покупателям ни их картины, ни деньги. Потому что продавали их вопреки судебным запретам. АРМА приступила к продаже, заранее зная, что ни один покупатель не сможет забрать свою картину, однако деньги — взяли.