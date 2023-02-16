Две женщины и мужчина корректировали ракетные обстрелы позиций ВСУ на Донецком и Бахмутском направлениях

СБУ задержала российских информаторов, корректировавших ракетные обстрелы позиций ВСУ на Донецком и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Служба безопасности разоблачила еще трех приспешников агрессора в результате контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленники собирали данные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона. Полученные сведения переправляли российским оккупантам через анонимные мессенджеры в виде текстовых сообщений ", – говорится в сообщении.

Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ задержали жительницу Новогродовки на попытке передачи оккупантам разведданных о базировании подразделений ВСУ на Донецком направлении.

Для сбора информации она обходила местность и в дальнейшем контактировала с боевиком террористической организации "ДНР", входившим в состав 1-го армейского корпуса РФ.

После российских ракетных ударов злоумышленница выходила на место происшествия и отчитывалась оккупантам о результатах воздушных атак.

Также задержана жительница Дружковки, которая передавала агрессору приблизительную ориентировку мест дислокации подразделений ВСУ и маршруты их перемещения на Бахмутском направлении.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Еще одним вражеским информатором оказался местный житель, который "сливал" через несколько пророссийских телеграм-каналов маршруты перемещения украинских войск.

Фото: Служба безопасности Украины

У всех задержанных обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с участниками оккупационных группировок.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других созданнных в соответствии с Законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, в Одессе к 5 годам лишения свободы приговорили сторонника российских оккупантов, который публично призывал к изменению границ территории Украины и отрицал военную агрессию России.

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