Две жизни за 20 кг металла и несколько медалей: в Донецкой области ограбили и убили мужчину и женщину

Четверо мужчин напали на одиноких пенсионеров, жестоко убили их и зволодилы их имуществом.
В Краматорске Донецкой области правоохранители раскрыли резонансное двойное убийство. Сначала нашли убийцу одинокой женщины, а затем и дедушки.
Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.
Так, 23 июля этого года в одном из домов Краматорска обнаружили тело убитой 60-летней женщины. Ее привязали к стулу, нещадно били молотком по голове, а после накинули петлю на шею и задушили. Жизнь женщины стоила ей 7000 гривен и 20 килограмм металла.
Во время проведения розыскных действий правоохранителей удалось установить, что к убийству причастен работник, которого женщина наняла для выполнения работ по хозяйству.
Он заметил, что она ведет замкнутый образ жизни и воспользовался этим.
По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска раскрыли еще одно убийство.
"Злоумышленник, действуя по аналогичным корыстных побужденям, вместе с еще 3 сообщниками — тоже лицами ромского национального меньшинства заранее спланировали и цинично убили дедушку. Сначала они убили собаку во дворе, а после жертвой стал и сам старик, убив которого злоумышленники подожгли дом. Дедушке же его жизнь стоила 1500 гривен, несколько медалей, продуктов питания и нескольких бутылок алкогольных напитков", — рассказывают в Департаменте.
Подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение. Сейчас продолжаются мероприятия, направленные на установление местонахождения и привлечение к уголовной ответственности его сообщников.
Напомним, что поселке Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме нашли тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали.