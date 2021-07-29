Две жизни за 20 кг металла и несколько медалей: в Донецкой области ограбили и убили мужчину и женщину

Две жизни за 20 кг металла и несколько медалей: в Донецкой области ограбили и убили мужчину и женщину

Четверо мужчин напали на одиноких пенсионеров, жестоко убили их и зволодилы их имуществом.

В Краматорске Донецкой области правоохранители раскрыли резонансное двойное убийство. Сначала нашли убийцу одинокой женщины, а затем и дедушки.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Так, 23 июля этого года в одном из домов Краматорска обнаружили тело убитой 60-летней женщины. Ее привязали к стулу, нещадно били молотком по голове, а после накинули петлю на шею и задушили. Жизнь женщины стоила ей 7000 гривен и 20 килограмм металла.

Во время проведения розыскных действий правоохранителей удалось установить, что к убийству причастен работник, которого женщина наняла для выполнения работ по хозяйству.

Он заметил, что она ведет замкнутый образ жизни и воспользовался этим.

По результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска раскрыли еще одно убийство.

"Злоумышленник, действуя по аналогичным корыстных побужденям, вместе с еще 3 сообщниками — тоже лицами ромского национального меньшинства заранее спланировали и цинично убили дедушку. Сначала они убили собаку во дворе, а после жертвой стал и сам старик, убив которого злоумышленники подожгли дом. Дедушке же его жизнь стоила 1500 гривен, несколько медалей, продуктов питания и нескольких бутылок алкогольных напитков", — рассказывают в Департаменте.

Подозреваемому в убийстве грозит пожизненное заключение. Сейчас продолжаются мероприятия, направленные на установление местонахождения и привлечение к уголовной ответственности его сообщников.

Напомним, что поселке Старый Салтов Харьковской области в заброшенном доме нашли тело 6-летней девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали.

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