Дверь была заперта изнутри: в квартире в Луцке нашли застреленных супругов

В Луцке Волынской области в квартире нашли застреленных супругов.

Об этом сообщает ВолыньPost со ссылкой на пресс-службу полиции Волыни.

Сообщение об обнаружении мертвых супругов лучан в квартире многоэтажки на проспекте Соборности правоохранители получили в воскресенье, 15 января.

На телах мужчины и женщины были огнестрельные ранения, а рядом лежало ружье.

Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на данные от полиции, дверь в квартиру супругов была заперта изнутри, поэтому полиция подозревает, что это было убийство и самоубийство.

Мужчине было 67 лет, а его жене – 61 год.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 115 УК (преднамеренное убийство). Следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили 24-летнюю женщину в разбойном нападении и убийстве. Она убила 35-летнего местного жителя, его тело в сквере обнаружили прохожие.

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