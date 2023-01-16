Дверь была заперта изнутри: в квартире в Луцке нашли застреленных супругов

У тел лучан лежало ружье.
В Луцке Волынской области в квартире нашли застреленных супругов.
Об этом сообщает ВолыньPost со ссылкой на пресс-службу полиции Волыни.
Сообщение об обнаружении мертвых супругов лучан в квартире многоэтажки на проспекте Соборности правоохранители получили в воскресенье, 15 января.
На телах мужчины и женщины были огнестрельные ранения, а рядом лежало ружье.
Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на данные от полиции, дверь в квартиру супругов была заперта изнутри, поэтому полиция подозревает, что это было убийство и самоубийство.
Мужчине было 67 лет, а его жене – 61 год.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 115 УК (преднамеренное убийство). Следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
Напомним, в Одессе полицейские разоблачили 24-летнюю женщину в разбойном нападении и убийстве. Она убила 35-летнего местного жителя, его тело в сквере обнаружили прохожие.
Читайте также: