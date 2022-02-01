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Двери и стекла снесло: в Ровно взорвали вход в бизнес-центр (фото)

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Двери и стекла снесло: в Ровно взорвали вход в бизнес-центр (фото)

ГУ Нацполиции в Ровенской области

Злоумышленники воспользовались самодельным взрывным устройством.

В Ровно на улице Гетьмана Мазепы неизвестные бросили под двери бизнес-центра самодельное взрывное устройство. В результате взрыва частично повреждены входные двери и внешние защитные роллеты.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Вызов на место происшествия полицейские получили от 57-летнего телохранителя здания сегодня, 1 февраля, в 04:15.

Мужчина уточнил, что в помещении бизнес-центра сдают офисы в аренду.

© ГУ Нацполиции в Ровенской области
ГУ Нацполиции в Ровенской области

На месте происшествия полицейские и специалисты взрывотехники изъяли обломки взрывного устройства. Сейчас  правоохранители устанавливают лица, причастные к совершению хулиганства с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

© ГУ Нацполиции в Ровенской области
ГУ Нацполиции в Ровенской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. За совершенное злоумышленникам может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

© ГУ Нацполиции в Ровенской области
ГУ Нацполиции в Ровенской области

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