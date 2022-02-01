Двери и стекла снесло: в Ровно взорвали вход в бизнес-центр (фото)

Злоумышленники воспользовались самодельным взрывным устройством.
В Ровно на улице Гетьмана Мазепы неизвестные бросили под двери бизнес-центра самодельное взрывное устройство. В результате взрыва частично повреждены входные двери и внешние защитные роллеты.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Вызов на место происшествия полицейские получили от 57-летнего телохранителя здания сегодня, 1 февраля, в 04:15.
Мужчина уточнил, что в помещении бизнес-центра сдают офисы в аренду.
На месте происшествия полицейские и специалисты взрывотехники изъяли обломки взрывного устройства. Сейчас правоохранители устанавливают лица, причастные к совершению хулиганства с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. За совершенное злоумышленникам может грозить от трех до семи лет лишения свободы.
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