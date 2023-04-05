Двери НАТО для Украины открыты, но необходимо соответствовать всем стандартам Альянса — Блинкен

В США заявили, что Украина должна достичь соответствия всем стандартам НАТО для того, чтобы стать полноправным членом Альянса.

НАТО сохраняет для Украины дверь открытой, однако для вступления стране необходимо соответствовать всем стандартам Альянса.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Конечно, двери НАТО остаются открытыми, и в этом нет никаких изменений, но мы должны быть сосредоточены в течение следующих недель и месяцев, в частности, на подготовке Украины к контрнаступлению, чтобы попытаться вернуть больше территории, а также на делах, которые необходимо решить, чтобы продолжить приведение Украины к стандартам НАТО", — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что сейчас страны НАТО делают все возможное, чтобы помочь Украине защититься от России. Кроме того, предметом обсуждений остается укрепление потенциала Украины для сдерживания агрессии в долгосрочной перспективе. В частности, это работа над соответствием страны стандартам НАТО. В настоящее время союзники сосредоточены над конкретными шагами в этом вопросе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил союзникам, что не стоит искать альтернативу вступлению Украины в НАТО, ведь она будет бескомпромиссна на этом пути.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что вопрос плана к членству Украины в НАТО снят с повестки дня, ведь государство подало заявку на вступление в Альянс. Речь идет о дополнительном укреплении пакета помощи НАТО, но это, по словам министра, не может быть заменой или условием для членства.

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