Двести новых двухсотых: в Генштабе ВСУ сообщили о потерях российских оккупантов

Двести новых двухсотых: в Генштабе ВСУ сообщили о потерях российских оккупантов

Теряет армия агрессора и военную технику.

По состоянию на 18:00 воскресенья, 27 февраля, потери российских оккупантов выросли еще на 200 человек.

Об этом сообщили в Генштабе.

За четыре дня войны уничтожены 4,5 тыс. российских оккупантов.

Потери техники армии РФ = уничтожены и повреждены:

самолетов – 27,

вертолетов – 26,

танков – около 150

ББМ – более 700 ед.,

орудий – около 50,

один ЗРК БУК,

четыре РСЗО БМ-21 Град,

60 цистерн,

два БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли, катера – 2 единицы.

В Генштабе подчеркивают, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

"Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог", — говорится в сообщении.