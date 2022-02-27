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Двести новых двухсотых: в Генштабе ВСУ сообщили о потерях российских оккупантов

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Теряет армия агрессора и военную технику.

По состоянию на 18:00 воскресенья, 27 февраля, потери российских оккупантов выросли еще на 200 человек.

Об этом сообщили в Генштабе.

За четыре дня войны уничтожены 4,5 тыс. российских оккупантов.

Потери техники армии РФ = уничтожены и повреждены:

  • самолетов – 27,
  • вертолетов – 26,
  • танков – около 150
  • ББМ – более 700 ед.,
  • орудий – около 50,
  • один ЗРК БУК,
  • четыре РСЗО БМ-21 Град,
  • 60 цистерн,
  • два БПЛА оперативно-тактического уровня, корабли, катера – 2 единицы.

В Генштабе подчеркивают, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

"Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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