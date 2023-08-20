"Двигаемся дальше в вопросе F-16": Зеленский прибыл в Данию

В ходе визита у главы государства запланировано несколько встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 20 августа, прибыл в Данию. Эта поездка стала следующей после Нидерландов.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Президент подчеркнул, что продолжает "работу по усилению Украины, по защите наших людей".

"Развиваем сотрудничество. Готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Двигаемся дальше в вопросе F-16", — говорится в сообщении.

Во время визита в страну Зеленский встретится с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей, лидерами партий, членами Фолькетинга и представителями датского бизнеса.

Как сообщалось, утром 20 августа украинский лидер с рабочим визитом прибыл в Нидерланды. Во время встречи с премьером страны Марком Рютте Зеленский заинтриговал анонсом по получению F16. В частности, он сообщил, что ВСУ получат 42 истребителя.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Известны уже и сроки обучения и поставки F-16

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