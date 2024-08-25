"Двигаться вдоль границ и создавать санитарную зону": Гетман о возможном ходе Курской операции

Из-за успешной ситуации ВСУ в Курщине меняется отношение партнеров Украины относительно предоставления поддержки и разрешений на применение их оружия.

Вооруженные силы Украины могут двигаться по территории России вдоль границ Украины, чтобы создавать так называемую санитарную или "серую" зону.

Соответствующее мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

По его словам, украинское военно-политическое руководство неоднократно говорило, что войну следует переносить на территорию России.

"Россияне готовили там то же самое, что сделали на Харьковщине — попытки атаковать и подойти по меньшей мере вплотную к городу Сумы, как они планировали в Харьков. Мы точно эту операцию сорвали, не только отсрочили, мы сорвали полностью", — сказал Гетьман.

Он отмечает, что меняется отношение партнеров Украины о предоставлении поддержки и разрешений на применение их оружия.

"Операция очень емкая и очень мощная. И сделана она действительно молниеносно", – сказал он.

Кроме того, он добавил, что украинским войскам есть смысл двигаться по территории России вдоль границ Украины, чтобы создавать так называемую санитарную или "серую" зону, или "демилитаризованную зону, с точки зрения россиян".

"И в конце концов можно выходить и атаковать российские войска уже с тыла на Харьковщине. И так до Луганщины можно дойти, даже до Донетчины. То есть пройтись по тылам по территории Российской Федерации. Углубляться вглубь России. Все говорят: "шесть часов без пробок до Москвы», – сказал Гетман.

Говоря о Глушковском районе Курской области и реке Сейме, где были взорваны мосты, он отметил, что "там находится ориентировочно от трех до пяти тысяч россиян".

"Они, уже можно считать, в условном окружении. Потому что с запада, юга и востока находятся наши войска. У них только путь на северо-восток. Но для того чтобы им отступать, им нужно как-то перейти реку Сейм. А для того, чтобы поставлять все, что им нужно для боевых действий, тоже нужна логистика через посты на этой реке", — сказал Гетьман.

Раньше мы писали, сколько военных понадобится России, чтобы выбить ВСУ из Курской области.

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