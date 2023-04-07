Движение автотранспорта по объездной дороге Житомира перекрыто: что произошло

В пятницу, 7 апреля, на автодороге Киев – Чоп, близ села Вересы Житомирской области, произошла авария. Движение транспорта по объездной дороге Житомира в обоих направлениях перекрыто.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Отмечается, что движение транспортных средств организовано через Житомир.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием без пострадавших, которое произошло на автодороге Киев-Чоп (объездная дорога Житомира), вблизи села Вересы, Житомирской области, движение транспорта в обоих направлениях перекрыто", — говорится в сообщении.

В патрульной полиции не сообщили детали ДТП. Впрочем, известно, что потерпевших нет.

Отмечается, что патрульные обеспечивают регулировку и безопасность дорожного движения. Водителей просят планировать маршрут поездки с учетом этой информации.

Напомним, накануне Румыния временно прекратила оформление грузовиков из-за пункта пропуска "Порубное" в Черновицкой области. Пограничники также не пропускают легковые автомобили. Из-за снежных заносов румынская дорожная полиция запретила проезд легковых автомобилей из КПП "Дьяковцы" и "Красноильск", которые едут в направлении Сучавы и Сиреты.

Читайте также:

Папа погиб, мать в плену: сын азовцев мечтает о возвращении мамы домой

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber