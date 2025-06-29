Движение через украинскую границу значительно возросло: какими пунктами пропуска пограничники советуют не пользоваться

Граница / © ТСН

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Пассажиропоток на украинской границе достиг рекордных почти 140 тысяч пересечений за сутки. Баланс въезда и выезда выровнялся, а наибольшая нагрузка приходится на границу с Польшей.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире КИЕВ24.

По его словам, количество пересечений достигло почти 140 тысяч за сутки — это рекордный показатель.

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«Фактически, к примеру завора, это такой рекордный показатель по пересечению границы гражданами. Почти 140 тысяч пересечений за сутки», — отметил Демченко.

Он также рассказал о балансе между въездом и выездом: «Если анализировать въезд и выезд, то за вчера он колебался 50 на 50 в процентном соотношении. Не было ни преимущества выезда из Украины, ни преимущества въезда. Потому что до этого, собственно, с первых дней июня, все же, практически каждый день преобладал выезд из Украины».

По словам спикера, многие украинцы, которые ранее выехали за границу для отдыха или решения вопросов, начинают возвращаться домой. В то же время высокий пассажиропоток сохранится до конца лета.

«Динамика за вчерашний день, можно сказать, что те граждане Украины, которые уже или отдохнули, или решили свои какие-то вопросы за рубежом, также начинают постепенно возвращаться обратно. Но, в общем, высоким пассажиропоток будет держаться до конца лета. Это, опять же, если анализировать ту динамику, которая была и в предыдущие годы», — пояснил Демченко.

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Очереди на границе возникают преимущественно перед выходными и в выходные, тогда как в первые дни недели пассажиропоток немного уменьшается.

«При увеличении пассажиропотока, конечно, возникают и очереди. Особенно это перед выходными, а также и в выходные дни. В первые дни недели пассажиропоток несколько меньше. Фактически, хоть он и высокий, но держится где-то на уровне 110-115 тысяч пересечений в сутки и тогда очереди, конечно, значительно меньше, чем перед выходными или в выходные», — уточнил спикер.

Наибольшая доля пассажиропотока — 50% — приходится на границу с Польшей, которая остается наиболее загруженной.

«От общего пассажиропотока 50% приходится на границу с Польшей. Хоть там и большое количество пунктов пропуска, но они наиболее загружены как на выезд из Украины, так и на въезд», — сообщил Демченко.

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Спикер советует избегать пункт пропуска Шегини, где сейчас продолжаются ремонтные работы с обеих сторон границы, что затрудняет пересечение.

«Если говорить о границе с Польшей, стараться не выбирать себе для пересечения границы пункт пропуска в Шегине, потому что там ведутся работы как с украинской стороны, так и периодически есть и обновление инфраструктуры с польской стороны, из-за чего усложняется пересечение границы для того количества автомобилей, которое бы раньше мог оформить это направление», — предупредил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что за сутки из Украины выехали более 50 тысяч человек, и рассказывали, какая причина этому.