Движение грузовиков через пункт пропуска "Порубное" с Румынией разблокировали

Движение грузовиков через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области разблокировано.

Пункт пропуска "Порубное-Сирет" на румынской границе полностью разблокирован. Весь транспорт оформляют и на въезд, и на выезд.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Движение грузовиков в пункте пропуска "Порубное" полностью разблокировано! Оформление всех категорий транспортных средств как на въезд, так и на выезд из Украины осуществляется установленным порядком. Для грузовиков продолжает действовать электронная очередь", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 января на территории Румынии местные фермеры заблокировали движение грузовиков уже через два пункта пропуска "Сирет" и "Виковую-де-Сус".

Позже премьер-министр Румынии Марчел Чолаку представил некоторые из первых мер, согласованных с фермерами и перевозчиками. Он подчеркнул, что протесты были оправданы.

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