ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
53
Время на прочтение
1 мин

Движение на границе с Молдовой полностью восстановлено: что произошло

Пункты пропуска на украинско-молдавской границе вернулись в штатный режим работы.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Пункт пропуска на границе Украины

Государственная таможенная служба возобновила работу пунктов пропуска на украинско-молдавской границе / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Движение на украинско-молдавской границе возобновлено после временного прекращения из-за технических проблем.

Государственная таможенная служба Украины в 16.13 официально сообщила о полном возобновлении пропускных операций.

"После возобновления функционирования центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

Это означает, что водители грузовиков, автобусов и легковых автомобилей могут планировать пересечение границы без задержек.

Почему возникала очередь

Ранее днем, около 13:00, украинские таможенники предупредили водителей о вынужденной остановке движения.

Причиной стал технический сбой на смежной стороне – у таможенных органов Республики Молдова вышли из строя центральные базы данных. Поэтому оформление транспортных средств и товаров было временно невозможным в обоих направлениях. На устранение неисправности специалистам понадобилось чуть больше трех часов.

Напомним, в Харькове и области введены экстренные отключения света, две из трех ветвей метро в городе не курсируют . Также в связи с отсутствием подачи напряжения временно приостановил работу электротранспорта.

Дата публикации
Количество просмотров
53
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie