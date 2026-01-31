Движение на границе с Молдовой полностью восстановлено: что произошло

Государственная таможенная служба возобновила работу пунктов пропуска на украинско-молдавской границе / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Движение на украинско-молдавской границе возобновлено после временного прекращения из-за технических проблем.

Государственная таможенная служба Украины в 16.13 официально сообщила о полном возобновлении пропускных операций.

"После возобновления функционирования центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова пункты пропуска работают в штатном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

Это означает, что водители грузовиков, автобусов и легковых автомобилей могут планировать пересечение границы без задержек.

Почему возникала очередь

Ранее днем, около 13:00, украинские таможенники предупредили водителей о вынужденной остановке движения.

Причиной стал технический сбой на смежной стороне – у таможенных органов Республики Молдова вышли из строя центральные базы данных. Поэтому оформление транспортных средств и товаров было временно невозможным в обоих направлениях. На устранение неисправности специалистам понадобилось чуть больше трех часов.

