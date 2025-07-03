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Движение на границе с Румынией ограничат: в ГПСУ назвали причину
Ограничение движения авто на пункте пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» продлится до сентября.
С 7 июля 2025 года в пункте пропуска «Солотвино — Сигету-Мармацией» на границе Украины с Румынией временно ограничат оформление транспортных средств.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Ограничения будут действовать в будние дни с 9:00 до 15:00. Причина — ремонт моста через реку Тиса, который продлится ориентировочно до 3 сентября. Пешеходное движение через пункт пропуска остается без изменений.
«Просим учесть эту информацию при планировании поездок», — отметили в ГПСУ.
Напомним, сейчас пассажиропоток стал сбалансированным: количество въезжающих и выезжающих почти одинаковое. Наибольшая нагрузка наблюдается на границе с Польшей, в частности в пункте пропуска «Шегини», где продолжается реконструкция полос движения. Поэтому украинцев просят временно выбирать другие направления.
Ранее мы писали, что на границе с Венгрией открыли новый пункт «Великая Паладь — Нодьгодош». Он способен ежегодно обслуживать более 70 тысяч авто и 220 тысяч пешеходов.