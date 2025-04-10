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- Украина
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Движение одним из пунктов пропуска на границе с Польшей ограничено: где ожидаются пробки
Водителям советуют выбирать другие пункты пропуска.
На автомобильном пункте пропуска «Шегини» временно ограничили движение транспорта из-за ремонтных работ. Ограничения будут действовать до середины мая 2025г.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Какие именно ограничения?
Запрещен выезд из Украины — для легковых и грузовых авто;
Ограниченный въезд в Украину только для грузовиков.
«Во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуем выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее пограничники ужесточили контроль в одной из областей на западе Украины.