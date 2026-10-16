Движение парализовано в обоих направлениях: на Волыни перекрыли международную трассу

Патрульная полиция перекрыла движение по трассе Киев-Ковель / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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В Волынской области патрульная полиция полностью заблокировала движение для всех видов транспорта на участке автомобильной дороги международного значения М-07 Киев-Ковель-Ягодин. Временные ограничения на данный момент действуют сразу в обоих направлениях.

Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

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Где именно действуют ограничения и как объехать

По данным правоохранителей, проезд перекрыт на отрезке с 442-го до 444-го километра трассы. Для водителей уже организовали временную схему объезда заблокированного участка, однако для крупногабаритного транспорта и грузовиков движение пока невозможно.

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«Объезд осуществляется через город Ковель только легковыми автомобилями. На месте работают патрульные и перекрывают движение», — отметили в полиции.

В полиции призывают водителей быть внимательными и обязательно учитывать эту информацию при планировании своих поездок. О возобновлении полноценного движения по трассе М-07 сообщат дополнительно.

Атака дронами на Волынь — последние новости

В ночь на 16 октября российские войска атаковали западные регионы Украины ударными беспилотниками. Взрывы раздались в Луцке, Ровно и Ковеле.

В Луцке в результате российского удара повреждены энергетические объекты, город остался без электроэнергии. Из-за сложной ситуации власти предупредили, что стабильного света может быть не менее суток, и призвали жителей подготовиться к длительному блэкауту и запастись водой.

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Позже в этот же день российские дроны снова атаковали Волынь. В Ковеле под удар попал таможенный терминал, загорелся пожар — горели около десяти грузовиков с полуприцепами, также сообщалось об одном пострадавшем. Повторная атака задела и Луцк, где под ударом оказалось предприятие.

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