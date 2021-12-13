Движение по дороге заблокировано: на Прикарпатье произошел снежный оползень

Перекрытая дорога Ростоки-Большой Рожин.
В Ивано-Франковской области произошел снежный оползень: заблокировано движение на дороге.
Об этом сообщила в Facebook прессслужба государственного предприятия "Дороги Прикарпатья".
Отмечается, что инцидент произошел в Косовском районе. Снег перекрыл дорогу местного значения Ростоки-Большой Рожин.
"Перед селом Большой Рожин произошло смещение скального грунта на проезжую часть. Туда уже направлена техника для ликвидации оползня. Снежный покров на территории Ивано-Франковской области достигал 15-20 см. На дорогах местного значения работает 39 единиц снегоочистительной техники", — говорится в сообщении .
Сноптики предупреждают об ухудшении погодных условий. В Прикарпатье обещают сильный снег, гололедицу и налипание мокрого снега.
Как сообщалось, Львов 12-13 декабря засыпает сильным снегом. Поэтому в городском совете призывают львовян не гулять по паркам и уверяют, что коммунальщики делают все возможное, чтобы прочистить тротуары и дороги. Синоптики сообщают, что снегопад во Львове и области прекратится уже во вторник, 14 декабря.
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