Движение по Крымскому мосту снова перекрыто: что произошло

Жителей Крыма призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям так называемых "сотрудников транспортной безопасности".

В воскресенье, 13 августа, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом пишут российские пропагандистские издания.

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"Находясь на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — призывают кремлевские ЗМП.

Какая причина и когда планируют возобновить движение – неизвестно.

Следует отметить, что после крайней мощной атаки незаконно построенный Крымский мост очень часто перекрывается по неизвестным причинам.

К слову, взрывы на Крымском мосту прогремели в субботу, 12 августа. В МИД РФ истерически угрожают "ответом".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Крымский мост снова УСТАЛ! Что на фронте 12 августа? Карта боевых действий от ТСН

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