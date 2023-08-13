Движение по Крымскому мосту снова перекрыто: что произошло

Жителей Крыма призывают сохранять спокойствие и следовать указаниям так называемых "сотрудников транспортной безопасности".
В воскресенье, 13 августа, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Об этом пишут российские пропагандистские издания.
"Находясь на мосту и в зоне осмотра, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — призывают кремлевские ЗМП.
Какая причина и когда планируют возобновить движение – неизвестно.
Следует отметить, что после крайней мощной атаки незаконно построенный Крымский мост очень часто перекрывается по неизвестным причинам.
К слову, взрывы на Крымском мосту прогремели в субботу, 12 августа. В МИД РФ истерически угрожают "ответом".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Крымский мост снова УСТАЛ! Что на фронте 12 августа? Карта боевых действий от ТСН
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