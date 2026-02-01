ТСН в социальных сетях

Украина
34
1 мин

Движение поездов 1 февраля: что известно о ситуации на Харьковщине, Запорожье и Сумщине

На 1 февраля есть изменения в движении поездов на Харьковщине, Запорожье и Сумщине.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Поезд

Поезд / © соцмережі

«Укрзализныця» сообщает об ограничениях и особых условиях движения поездов в нескольких регионах из-за ситуации безопасности. Пассажирам советуют внимательно следить за сообщениями и пользоваться автобусными объездными маршрутами.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Харьковщина

Участок Лозовая – Барвенково – Краматорск остается зоной повышенного риска. Пассажирам советуют пользоваться автобусами по объездному маршруту для безопасного путешествия.

Запорожье

Мониторинговые группы "Укрзализныци" продолжают контроль угроз в регионе. Утром один электропоезд между городами успешно обеспечил пересадочное сообщение для нескольких пассажиров. Вечером планируется аналогичная перевозка. Резервные автобусные маршруты между Днепром и Запорожьем уже протестированы. Пассажирам следует ориентироваться на оперативные указания бригад на станциях и обновление в мобильном приложении УЗ.

Сумщина

Движение поездов сохраняется, а ситуацию контролируют мониторинговые группы. В случае угрозы безопасности возможны остановки вблизи укрытий.

"Просим внимательно следить за обновлениями на наших официальных каналах и обязательно активировать push-уведомления в приложении УЗ", - отметили в УЗ.

Ранее «Укрзализныця» ввела временные изменения в курсировании поездов . Они фиксировались в Харьковской, Запорожской и Сумской областях. Ключевая причина – атаки российских дронов и проблемы с электроснабжением.

Напомним, 30 января РФ ударила по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково на Днепропетровщине .

