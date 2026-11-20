Поезд

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После одной из самых массированных ночных ракетно-дроновых атак по Украине железнодорожники продолжают движение поездов со строгим соблюдением протоколов безопасности. В случае непосредственной угрозы для пассажиров и работников проводится эвакуация.

Об актуальном статусе движения по состоянию на утро 20 ноября сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці» в Telegram.

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По данным перевозчика, в результате вражеских обстрелов есть участки с поврежденной железнодорожной инфраструктурой. Ремонтные бригады уже работают на местах, чтобы максимально быстро восстановить повреждения.

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Ситуация с пассажирским сообщением

Дальнее сообщение

Из-за постоянных угроз безопасности ряд поездов сейчас курсирует с задержками. Отслеживать актуальное время отставания рейсов от графика пассажиры могут на официальном портале железной дороги.

Киев и область

Киевская кольцевая электричка возобновляет работу — обеспечит соединение между левым и правым берегами столицы. Пригородные поезда в Киеве и Киевской области также продолжают курсировать с учетом ситуации безопасности.

В УЗ отметили, что ночь показалась сверхсложной для мониторинговых групп и всех железнодорожников на смене, и поблагодарили работников за выдержку.

Напомним, утром 20 ноября российская армия совершает массированную атаку на Украину. Россияне запустили ракеты. В частности, под ударом западные области и Киев. С ночи РФ наносила удары беспилотниками и ракетами. Новая волна обстрела началась с утра. По данным мониторов, по состоянию на 07:00 около 50 крылатых ракет Х-101 находились в воздухе — и большинство из них держали курс на западные регионы. В течение нескольких часов там не утихали сирены. Отбои начались после 08:15

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