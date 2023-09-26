Движение поездов между Николаевом и Херсоном ограничено: что произошло

Из-за российского обстрела инфраструктуры в Николаевской области временно ограничено движение поездов между Николаевом и Херсоном во вторник, 26 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что пассажиры поезда №218 в Херсон будут доставлены шаттловыми автобусами. Такой же трансфер ожидает пассажиров на участке Херсон-Николаев.

"Работы по возобновлению движения продолжаются, следите за официальными каналами "Укрзализныци", — отмечают в УЗ".

Как сообщалось, ночью на 20 сентября российские захватчики атаковали центр Николаева. Произошел пожар в жилом доме. Есть погибшие, пострадали 18 человек.

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