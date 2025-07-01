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- Украина
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Задержка поездов в Ровенской области: "Укрзализныця" сообщила перечень рейсов
В Ровенской области задерживаются ряд поездов «Укрзализныци» из-за схода с рельсов грузовых вагонов на участке Каменица — Дубно.
После схода с рельсов пустых вагонов грузового поезда, которое произошло на участке Каменица — Дубно в Ровенской области во вторник, 1 июля, возобновлено движение поездов по одному (нечетному) пути. Ремонтные работы на втором пути сейчас продолжаются, поэтому движение поездов частично ограничено.
Об этом сообщили в «Укрзализныце».
«По состоянию на 19:15 проезд поездов по одному (нечетному) пути на участке Каменица — Дубно открыт. Ремонтные работы на втором пути продолжаются», — говорится в сообщении.
«Укрзализныця» сообщает, что первыми без объезда с максимально возможным ускорением по маршруту уже проедут поезда №744 сообщением Львов — Киев и №749 Киев — Чоп — Вена.
Из-за вынужденных ограничений движения для ряда поездов предусматриваются задержки:
№ 80 Львов - Днепр;
№ 64/112 Львов - Харьков, Изюм;
№ 749 Киев – Чоп (и беспересадочные вагоны Киев – Вена);
№ 46 Ужгород - Харьков;
№ 16/146 Ясиня, Черновцы - Харьков;
№ 48 Мукачево - Запорожье;
№ 6/116 Ясиня, Черновцы - Запорожье;
№ 368 Ковель – Ужгород;
№ 83/233 Киев - Солотвино, Рахов;
№ 4 Ужгород - Запорожье;
№ 32 Перемышль - Киев;
№ 92 Львов - Киев;
№ 23 Киев, Харьков - Хелм.
Точное время задержек пассажиры могут отслеживать на портале «Взвезем».
Напомним, недавно в результате вражеской атаки на Днепропетровскую область был поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье . После российских обстрелов движение поездов временно нарушилось.