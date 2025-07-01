Задержка поездов в Ровенской области: "Укрзализныця" сообщила перечень рейсов

В Ровенской области продолжается ремонт пути после схождения с рельсов грузовых вагонов

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После схода с рельсов пустых вагонов грузового поезда, которое произошло на участке Каменица — Дубно в Ровенской области во вторник, 1 июля, возобновлено движение поездов по одному (нечетному) пути. Ремонтные работы на втором пути сейчас продолжаются, поэтому движение поездов частично ограничено.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

«По состоянию на 19:15 проезд поездов по одному (нечетному) пути на участке Каменица — Дубно открыт. Ремонтные работы на втором пути продолжаются», — говорится в сообщении.

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«Укрзализныця» сообщает, что первыми без объезда с максимально возможным ускорением по маршруту уже проедут поезда №744 сообщением Львов — Киев и №749 Киев — Чоп — Вена.

Из-за вынужденных ограничений движения для ряда поездов предусматриваются задержки:

№ 80 Львов - Днепр;

№ 64/112 Львов - Харьков, Изюм;

№ 749 Киев – Чоп (и беспересадочные вагоны Киев – Вена);

№ 46 Ужгород - Харьков;

№ 16/146 Ясиня, Черновцы - Харьков;

№ 48 Мукачево - Запорожье;

№ 6/116 Ясиня, Черновцы - Запорожье;

№ 368 Ковель – Ужгород;

№ 83/233 Киев - Солотвино, Рахов;

№ 4 Ужгород - Запорожье;

№ 32 Перемышль - Киев;

№ 92 Львов - Киев;

№ 23 Киев, Харьков - Хелм.

Точное время задержек пассажиры могут отслеживать на портале «Взвезем».

Напомним, недавно в результате вражеской атаки на Днепропетровскую область был поврежден поезд №52 Одесса — Запорожье . После российских обстрелов движение поездов временно нарушилось.

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