Движение пригородных поездов Львов – Трускавец и Львов – Чоп возобновили

Претерпевает изменения и расписание и маршруты движения пригородных поездов сообщением Ивано-Франковск – Рахов и Коломыя – Ворохта.

Как сообщила прессслужба "Укрзализныци" для улучшения обслуживания пассажиров, возобновляется движение пригородных поездов в сообщении Львов – Трускавец и Львов – Лавочное – Чоп.

Кроме того, изменятся расписание и маршруты движения пригородных поездов сообщением Ивано-Франковск – Рахов и Коломыя – Ворохта.

Начиная с 1 апреля этого года поезд № 6011 Львов – Трускавец будет отправляться из Львова в 14:00 и прибывать в Трускавец в 16:41;

с указанной даты поезд № 6012 Трускавец – Львов будет отправляться из Трускавца в 16:51 и прибывать во Львов в 19:36;

поезд № 6189/6507 Львов – Лавочное – Чоп будет отправляться из Львова в 13:30, Лавочное 17:16-17:22, Мукачево 18:33-20:35, прибытие в Чоп в 22:12.

Начиная со 2 апреля этого года поезд № 6502/6166 Чоп – Лавочное – Львов будет отправляться со ст. Чоп в 06:30, Мукачево 07:33-08:47, Лавочное 10:56-10:57, прибытие во Львов в 14:26.

Кроме того, начиная с 1 апреля этого года поезд № 6404/6403 будет курсировать только до ст. Ворохта будет отправляться из Ивано-Франковска в 08:20 и прибывать на конечную станцию в 11:07;

поезд № 6404/6403 будет курсировать по маршруту Ворохта – Ивано-Франковск, будет отправляться из Ворохты в 16:42 и прибывать на конечную станцию в 19:22.

В свою очередь маршрут поезда № 6441/6442 Коломыя – Ворохта будет продлен до ст. Рахов и обратно.

С 1 апреля поезд № 6441 будет отправляться из Коломыи в 08:15 и прибывать в Рахов в 12:35;

поезд №6442 будет отправляться из Рахова в 15:30 и прибывать в Коломыю в 19:35.

Напомним, "Укрзалізниця" продолжает вывозить мирных жителей из восточных регионов страны, страдающих оккупантами страны-агрессорки России.

График поездов для эвакуации из Луганской области на 30 марта обнародовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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